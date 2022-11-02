Депутат из Челнов Эдуард Шаронов получил предупреждение за сокрытие доходов

Депутат Городского совета Эдуард Шаронов получил предупреждение за нарушения в декларации о доходах. Такая мера ответственности была избрана на сессии его коллегами.

Вице-мэр Ирина Сагидуллина сообщила, что Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики провело проверку декларации Шаронова о доходах и расходах за 2020 и 2021 годы. Основанием для проверки стала информация прокуратуры Челнов о нарушениях за 2020 год. Ее результаты отражены в докладе Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики от 28 сентября 2022 года.

Во время проверки было выявлено, что Шаронов не указал прицеп марки Finn-traileri FT-27 2012 года выпуска, а также банковский счет с нулевым остатком.

В справке супруги он не указал доход по временной нетрудоспособности, половину квартиры площадью 51 кв. метр, нежилые здания, при этом земельный участок, на котором они стоят, в декларации указан. Кроме того, депутат излишне указал половину квартиры площадью 54 кв. метров. Помимо этого, не указаны пять банковских счетов с нулевыми остатками. Сагидуллина отметила, что за 2021 год нарушений не выявлено.

Заммэра предложила вынести Шаронову предупреждение. «Предлагается применить к депутату меру ответственности в виде предупреждения за допущенные нарушения законодательства», — предложила Сагидуллина, отметив, что оно было допущено депутатом впервые.

Мэр города Наиль Магдеев призвал всех депутатов внимательно относиться к своей отчетности.

«Все мы с вами публичные люди. Избираясь в горсовет, каждый из нас понимал, что нам необходимо четко, скрупулезно отчитываться о доходах и расходах. Невнимательность приводит к таким вещам. Земельный участок указал, а имущество на нем не указал. Дело в прицепе что ли? Это же не яхта на берегу лазурного моря... Счета в ряде банков с нулевыми остатками... Я не думаю, что в этом есть злой умысел», — предположил Магдеев.

В апреле этого года Магдеев уже отчитал депутатов Челнов, не указавших доходы. Тогда он также подверг жесткой критике неумение депутатов правильно заполнять документы, о чем сообщал «Татар-информ».