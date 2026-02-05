Депутат Чаплин разъяснил порядок получения налоговых вычетов в 2026 году

Россияне смогут оформить налоговый вычет в упрощенном порядке через портал «Госуслуги», подтвердив уже предзаполненное заявление. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Для многих видов вычетов действует проактивный, или упрощенный порядок. Налоговая служба сама получает часть сведений от работодателей, банков, медицинских и образовательных организаций, которые участвуют в информационном обмене. Если данные поступят в ФНС до 25 февраля, то к 20 марта в личном кабинете на сайте ФНС или на портале «Госуслуги» может появиться предзаполненное заявление», – рассказал парламентарий.

По его словам, гражданину остается лишь проверить корректность данных и подтвердить заявление. В этом случае срок камеральной проверки сокращается до одного месяца, а на практике часто занимает около десяти дней.

Депутат напомнил, что налоговый вычет позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ при расходах на покупку жилья, лечение, обучение или занятия спортом. При этом необходимо быть налоговым резидентом России и иметь доход, облагаемый налогом по ставке от 13% до 22%.

«Традиционный способ через подачу декларации 3-НДФЛ или получение вычета через работодателя также остается актуальным», – отметил Чаплин.

Он уточнил, что при покупке жилья налог можно вернуть с суммы до 2 млн рублей, а также дополнительно – с ипотечных процентов в пределах 3 млн рублей. Социальные вычеты на лечение, обучение, фитнес и добровольное страхование имеют общий годовой лимит в 150 тыс. рублей, при этом дорогостоящее лечение не ограничено лимитом.

Кроме того, Чаплин напомнил о стандартных налоговых вычетах на детей, которые предоставляются работодателем ежемесячно до достижения установленного порога дохода. Он также сообщил, что с 2026 года для получения вычета за сдачу нормативов ГТО вместо диспансеризации будет достаточно пройти профилактический медицинский осмотр.