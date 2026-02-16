Депутат Чаплин разъяснил, как оформить перепланировку и реконструкцию частного дома

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT рассказал о порядке оформления изменений в частных домах. По его словам, после завершения дачного ремонтного сезона многие владельцы сталкиваются с необходимостью привести фактическое состояние дома в соответствие с данными ЕГРН, чтобы избежать проблем при продаже, дарении, наследовании или подключении коммуникаций.

Парламентарий пояснил, что важно различать два понятия: перепланировку и реконструкцию. Если изменения касаются только внутренних решений без изменения параметров здания (новые перегородки, объединение помещений, изменение проходов), речь идет о перепланировке. В этом случае необходимо заказать актуальный поэтажный план и экспликацию, после чего кадастровый инженер готовит обновленный технический план. Затем сведения подаются в ЕГРН через МФЦ или напрямую в орган регистрации прав.

Если же изменения затрагивают параметры дома — высоту, этажность, площадь, объем, а также несущие конструкции, появляется пристройка или надстройка, — это считается реконструкцией в градостроительном смысле. Для таких объектов, по словам Никиты Чаплина, оформление происходит по упрощенной схеме — дачной амнистии.

Депутат напомнил, что упрощенный порядок оформления для многих объектов ИЖС и садовых домов продлен до 1 марта 2031 года. Это означает, что при наличии прав на земельный участок и соответствии объекта условиям амнистии право собственности и характеристики дома оформляются на основании технического плана.