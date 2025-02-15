Депутат Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году

Пенсионеры в России могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии, размер которых зависит от ряда факторов, таких как регион проживания, трудовой стаж, возраст, состояние здоровья и профессия, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Никиту Чаплина.

Так, для жителей сельской местности предусмотрена сельская доплата. Ее могут получить пенсионеры, которые не менее 30 лет проработали в агропромышленности по одной из 500 утвержденных Правительством специальностей. Размер надбавки составляет 25% от фиксированной части пенсии, что в 2025 году будет эквивалентно 2182,18 руб. При переезде в город выплата сохраняется, но прекращается при трудоустройстве с возможностью восстановления после увольнения.

Льготные категории пенсионеров, такие как чернобыльцы, ветераны и Герои Труда, могут получать ежемесячную денежную выплату. В ее состав входит набор социальных услуг, включая бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, лекарства и санаторное лечение, а размер зависит от категории льготника и выбора между получением услуг в натуральной форме или денежной компенсацией.

Для граждан с выдающимися достижениями предусмотрено дополнительное материальное обеспечение. Например, Герои СССР и РФ получают 415% от базовой социальной пенсии. Доплаты также положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям, связанным с этим событием.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают право на надбавку за возраст, в результате чего фиксированная часть пенсии увеличивается вдвое. Аналогичная выплата положена инвалидам первой группы. Пенсионеры, содержащие нетрудоспособных иждивенцев, могут рассчитывать на доплату в размере трети от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Для тех, чья пенсия даже с учетом всех надбавок не достигает прожиточного минимума, предусмотрена социальная доплата, назначаемая автоматически на основании данных Социального фонда России. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, используется общегосударственный показатель.

Есть также надбавки за сложные климатические условия проживания и для тех, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях

«Социальная доплата назначается автоматически на основании данных Социального фонда России. Таким образом, в 2025 году пенсионеры смогут воспользоваться широким спектром мер поддержки, которые помогут улучшить их материальное положение», — пояснил Чаплин.

Подробную информацию о положенных выплатах можно узнать на сайте Социального фонда России или в местном отделении фонда.