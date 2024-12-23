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Депутат Чаплин: Пенсионеров не обяжут использовать электронные удостоверения с QR
Пенсионеров не обяжут оформлять электронные удостоверения с QR-кодами, чтобы подтверждать свой статус. Их использование будет добровольным, сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.
«Использование электронного удостоверения с QR-кодом будет исключительно добровольным как для пенсионеров, так и для организаций, предоставляющих льготы», — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Таким образом, если гражданину удобнее пользоваться бумажной версией документа, ему необязательно оформлять электронную.
По его словам, проект этого приказа Министерства труда в настоящее время проходит общественные обсуждения.
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