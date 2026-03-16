Депутат Чаплин объяснил порядок перерасчета ЖКУ при длительном отсутствии дома

При длительном отсутствии в квартире, например в летний период, можно добиться перерасчета платы за некоторые коммунальные услуги. Речь идет о водоснабжении, электроснабжении и вывозе мусора. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил депутат Госдумы, председатель Союз дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, переезд на дачу на лето может позволить сократить расходы семьи. Депутат отметил, что полный отказ от оплаты коммунальных услуг в городской квартире невозможен, однако жильцы имеют право требовать перерасчет на период временного отсутствия.

Он пояснил, что отсутствие должно длиться более пяти полных календарных дней подряд, при этом день отъезда и день возвращения не учитываются.

Чаплин уточнил, что перерасчет возможен только в тех случаях, когда квартира не оборудована индивидуальными приборами учета либо установить их невозможно по техническим причинам, что подтверждается соответствующим актом. Если счетчики установлены, оплата производится по их фактическим показаниям, которые в период отсутствия должны быть минимальными или нулевыми.

Депутат также обратил внимание, что перерасчет распространяется не на все коммунальные услуги. По его словам, уменьшить плату можно за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ, электроснабжение и вывоз мусора. При этом отопление, капитальный ремонт и содержание жилья оплачиваются в полном объеме независимо от проживания в квартире. Плата за общедомовые нужды также не подлежит перерасчету.

Чаплин добавил, что для получения перерасчета необходимо подать письменное заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно до отъезда, во время отсутствия или не позднее чем через 30 дней после возвращения.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие жильца. В их числе могут быть проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка председателя садоводческого товарищества, временная регистрация на даче или командировочное удостоверение.

По словам депутата, если поездка длится более 90 дней, желательно оформить временную регистрацию по месту пребывания на даче, что значительно упростит процедуру перерасчета.