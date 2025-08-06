Депутат Чаплин объяснил, как продать квартиру в новостройке без налога

Продать квартиру в новостройке без уплаты налога можно, но только через пять лет после полной оплаты по договору долевого участия (ДДУ) или уступке прав требования. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы РФ Никита Чаплин.

По его словам, многие россияне ошибочно считают, что отсчет срока владения квартирой начинается с момента регистрации права собственности. Однако в случае с новостройками важно другое – срок считается с момента полной оплаты квартиры по договору с застройщиком.

«Для освобождения от налога необходимо соблюдение одного из условий. Либо три года владения, если квартира получена по наследству, в дар от близких родственников, через приватизацию или является единственным жильем. Либо пять лет владения во всех остальных случаях», – отметил парламентарий.

Чаплин напомнил, что если права по ДДУ продаются до ввода дома в эксплуатацию, то налог все равно придется заплатить. При этом даже если ипотека еще не погашена, срок владения считается с даты полного расчета с застройщиком. Для рассрочек – с даты последнего платежа.

«Если минимальный срок не истек, можно снизить налог, включив в расходы не только стоимость квартиры, но и ипотечные проценты, а также средства материнского капитала», – резюмировал Чаплин.