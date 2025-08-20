Депутат Чаплин объяснил, как новые правила расчета средней зарплаты повлияют на отпускные

Фото: © «Татар-информ»

Новые правила расчета средней зарплаты в России никак не изменят порядок расчета отпускных. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Напомним, что нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

«Новые правила не меняют порядок расчета отпускных. Они касаются в основном выходных пособий и компенсаций. Формула расчета отпускных остается прежней: сумма зависит от общего дохода сотрудника за последние 12 месяцев и количества фактически отработанных дней», – сказал парламентарий.

Он добавил, что вводимые изменения также не делают одни месяцы более выгодными для отпуска, а другие — менее.

«Новая система расчетов не отменяет существующих рекомендаций по выбору времени для отпуска. Для максимизации дохода по-прежнему целесообразно планировать отпуск на месяцы с большим числом рабочих дней. Однако хочу подчеркнуть, что ключевым фактором остается совокупный доход сотрудника за расчетный период, включая премии и иные выплаты. Новые правила лишь подчеркивают важность полного и прозрачного учета всех вознаграждений за труд», – отметил Чаплин.

Напомним, что наиболее финансово выгодными по-прежнему считаются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, такие как июль и октябрь (по 23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Это связано с тем, что стоимость одного рабочего дня в такие месяцы ниже, и, как следствие, отпускные, рассчитанные из среднего дневного заработка, могут превысить зарплату за отработанное время. Напротив, месяцы с меньшим количеством рабочих дней остаются менее выгодными для отпуска, поскольку стоимость рабочего дня в них выше, и уход в отпуск может привести к снижению общего дохода по сравнению с рабочими днями.