Депутат Чаплин назвал способ сэкономить 880 тысяч рублей при досрочном погашении ипотеки

При досрочном погашении ипотеки выгоднее сокращать срок кредита, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, такая стратегия позволяет сэкономить на процентах значительно больше, чем снижение ежемесячного платежа.

Парламентарий отметил, что вопрос досрочного погашения ипотеки в 2026 году приобретает особую актуальность в условиях высокой ключевой ставки и разнонаправленных рыночных условий. Многие заемщики, получив свободные средства, задаются вопросом: какой вариант выбрать – сократить срок кредита или уменьшить ежемесячный платеж.

Чаплин пояснил, что если говорить исключительно о финансовой выгоде, то при досрочном погашении выгоднее выбирать сокращение срока кредита. При одном и том же размере взноса, например 500 тысяч рублей, вариант с уменьшением срока позволяет сэкономить на процентах значительно больше – примерно 880 тысяч рублей против 340 тысяч рублей при снижении ежемесячного платежа.

Он также отметил, что уменьшение ежемесячного платежа создает подушку безопасности. По его мнению, на бумаге можно выбрать такое снижение, но фактически продолжать вносить прежнюю сумму, что позволит платить меньше в случае финансовых трудностей.

Чаплин подытожил, что уменьшение ежемесячного платежа дает важное преимущество – снижает обязательную долговую нагрузку. Если заемщик опасается возможного ухудшения финансового положения в будущем или хочет высвободить средства на другие цели, этот вариант становится предпочтительным. Существует гибкий подход: на бумаге выбрать снижение платежа, но фактически продолжать вносить прежнюю сумму. Это создает подушку безопасности: в случае финансовых трудностей можно будет платить меньше, а в благополучный период – гасить кредит ускоренными темпами, фактически сокращая срок.