Депутат Чаплин напомнил о программах льготной ипотеки в России

Семейная ипотека в 2025 году останется доступной для семей с детьми до шести лет включительно, а также для тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. Ставка по этой программе не изменилась – 6% годовых. Об этом заявил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, чьи слова приводит RT.

Парламентарий также отметил, что эту программу продлили до 2030 года. Она все так же действует во всех российских регионах.

Также продлили до 2030-го и IT-ипотеку. Но с 1 августа 2024 года в данную программу внесли изменения. Так, из нее исключили Москву и Санкт-Петербург, ставку увеличили до 6%, а лимит кредита стал единым – 9 млн рублей.

Также в России действует дальневосточная и арктическая ипотека. Данная программа позволяет взять кредит под 2% годовых на покупку или строительство жилья в ДФО и Заполярье. Она также действительна до 2030 года, отметил Чаплин.

Работает в России и сельская ипотека. По этой программе можно взять жилищный кредит под 3% годовых для покупки недвижимости в небольших населенных пунктах.

Еще одна льготная программа, действующая в России, – это военная ипотека. Условия по ней зависят от конкретного банка и категории военнослужащего.