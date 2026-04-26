Депутат Чаплин: налоговый вычет через работодателя можно получить в месяц подачи заявления

Налоговый вычет через работодателя можно получить в месяц подачи заявления, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он пояснил, что сначала необходимо обратиться в налоговую инспекцию для подтверждения права на вычет.

В 2026 году получить налоговый вычет через работодателя без подачи декларации 3-НДФЛ стало еще удобнее. Этот способ подходит для имущественных вычетов и большинства социальных вычетов: на лечение, обучение, фитнес и страхование. Главное преимущество – не нужно ждать окончания года. Зарплата без удержания НДФЛ начинает поступать уже в том месяце, когда подано заявление, а не через год после проверки декларации, объяснил Чаплин.

Парламентарий отметил, что к заявлению нужно приложить копии подтверждающих документов: договор купли-продажи, акт приема-передачи и платежные документы для вычета на покупку жилья. Декларацию 3-НДФЛ и справку 2-НДФЛ подавать не нужно, добавил депутат.

Налоговая в течение 30 календарных дней рассматривает заявление и, если все в порядке, направляет работодателю уведомление о подтверждении права на вычет. Уведомление приходит по электронным каналам связи или на бумаге. Затем необходимо написать работодателю заявление в свободной форме о предоставлении вычета. С этого момента бухгалтерия перестает удерживать НДФЛ из заработной платы до тех пор, пока сумма вычета не будет выбрана полностью, резюмировал Чаплин.

Например, при покупке квартиры за 2 миллиона рублей вычет составляет 260 тысяч рублей (при ставке 13%). Пока не будет получена эта сумма в виде неудержанного налога, зарплату будут выплачивать полностью, без вычета 13%, добавил парламентарий.