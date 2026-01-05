Депутат Чаплин анонсировал повышение выплат по беременности и родам в России

В 2026 году в России значительно увеличатся максимальные выплаты по беременности и родам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

По его словам, предельный размер декретных выплат с 2026 года составит 1,3 млн рублей. Рост выплат связан с мерами по усилению социальной поддержки семей и направлен на снижение финансовой нагрузки на работающих матерей в период рождения и ухода за ребенком.

Размер пособия будет зависеть от продолжительности декретного отпуска. Так, при стандартных родах женщина сможет получить 955 836 рублей, при осложнениях – 1 065 074 рубля, а при рождении двух и более детей – 1 324 515 рублей.

«Кроме основного пособия по беременности и родам, беременные женщины и молодые мамы в 2026 году могут получать несколько других государственных выплат. Эти меры поддержки включают как единовременные выплаты при рождении ребенка, так и ежемесячные пособия для семей с низким уровнем дохода. Ключевым нововведением станет ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми, которая, по сути, является возвратом части уплаченного НДФЛ», – отметил Чаплин.

Среди них – единовременная выплата при рождении ребенка в размере около 28,8 тыс. рублей, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающих родителей его максимальный размер составит 83 021 рубль в месяц.

Семьям с низкими доходами также будет назначаться универсальное ежемесячное пособие – от 50% до 100% регионального прожиточного минимума, в среднем от 9,2 до 18,4 тыс. рублей. Кроме того, с 2026 года появится ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми.