Депутат Бухараев: Раис РТ обозначил главные задачи для развития экономики

Несмотря на все сложности, вектор Республики Татарстан направлен на развитие. Это главное, что можно отметить в сегодняшнем послании Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету РТ.

Об этом сообщил «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, генеральный директор АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан» Марат Бухараев.

«Были обозначены задачи по увеличению ВРП до 5 трлн рублей и развитию промышленности - импортозамещению, повышению производительности труда, нучно-технологическому развитию, информатизации, цифровизации. То, что республика не сбавляет обороты, несмотря на существующие проблемы, - самое главное», - заметил он.

Эксперт отметил, что приоритетной задачей для региона является дальнейшее развитие промышленности.

«Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это кадры. Об этом тоже многое говорилось сегодня. Особенно востребованы инженерные специальности и рабочие профессии», - сказал собеседник «Татар-информа».

По его словам, Раис Татарстана обозначил главные задачи для дальнейшего развития экономики республики. В послании были отмечены крупные предприятия, которые составляют основу экономики и одновременно решают важные социальные задачи. Промышленность несет социальную функцию, что немаловажно, заметил Бухараев.