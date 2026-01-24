Депутат Бурматов объяснил, что подкормка диких животных приводит их в населенные пункты

Дикие животные начинают выходить к людям и заходить в населенные пункты после того, как получают пищу от человека. Об этом в интервью «ТАСС» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что случаи появления лисиц в крупных городах и медведей на окраинах поселков напрямую связаны с тем, что люди подкармливают диких зверей.

По словам депутата, такая «помощь» чаще всего вредит животным. Люди дают им неподходящую пищу, которая в перспективе может привести к гибели зверя. Бурматов подчеркнул, что подобные действия нельзя считать добром, поскольку они наносят прямой вред дикой природе.

Кроме того, парламентарий указал, что при регулярной подкормке животные теряют мотивацию самостоятельно добывать себе пропитание. Он пояснил, что, например, медведь, однажды нашедший еду на свалке, перестает возвращаться в лес.

Если же источник пищи исчезает – например, после ликвидации несанкционированной свалки из-за опасений местных властей, – животное начинает искать еду уже в жилой застройке, перебираясь через заборы и заходя на частные территории.