Депутат бундестага заявил, что оплата газа рублями принудит к обходу санкций ЕС

Глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что покупка российского газа в рублях принудила бы ФРГ к обходу введенных в адрес ЦБ РФ санкций Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на РБК.

«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — пояснил Эрнст.

По его словам, плата в рублях нарушила бы уже действующие контракты. Парламентарий признал также, что замораживание активов Москвы можно считать нарушением договоров с российской стороной.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за отечественный природный газ от недружественных стран только в рублях. Он указал, что поставялть отечественные товары в ЕС и США за доллары и евро уже не имеет смысла для РФ.

При этом большинство европейских компаний собираются по-прежнему платить за газ в евро. Они ссылаются на формулировки действующих контрактов.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.