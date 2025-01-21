Депутат Буланов предложил вернуть Черному морю его «старое» название

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское. Как он написал в своем телеграм-канале, в древнерусских летописях и в хрониках европейских и арабских авторов Черное море веками называлось Русским и на фоне роста популярности переосмысления географических названий стоит вернуть Черному морю его старое название.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В этом контексте можно подумать о возвращении Чёрному морю его старого названия — Русское море. Чёрное море веками называлось Русским морем — в древнерусских летописях и в хрониках европейских и арабских авторов», - написано в посте Буланова.

Депутат подчеркнул, что именно в этом море русские князья устанавливали торговые пути, зарождали русскую дипломатию и «ковали геополитическую мощь».

«Однако имя, овеянное славой и омытое кровью, было утрачено. Так не стоит ли нам сегодня сделать этот символический жест и вернуть на карты Русское море? Хотя бы для использования во внутренней географии?», - написал депутат.