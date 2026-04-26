Депутат Буцкая предложила бесплатно предоставлять школьную форму многодетным семьям

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила бесплатно предоставлять многодетным семьям школьную форму вместо региональной компенсации, которая лишь частично покрывает расходы.

В России можно получить частичную компенсацию на школьную форму, но сумма выплаты и адресаты в каждом субъекте отличаются. Регионы сами устанавливают критерии для ее получения: только первоклассникам, многодетным или малоимущим семьям и так далее.

Буцкая отметила, что правильным было бы решение обеспечивать школьников именно формой. В одном регионе выплата для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом – 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то может купить только пиджак с рубашкой, а кто-то – полный комплект, и в двух экземплярах с учетом стирки, пояснила парламентарий.

Она также добавила, что для поддержки российских производителей школьной формы государством в 2026 году будет выделено 100 млн рублей, в 2027 году – также 100 млн рублей. Это и российских производителей поддержит, заключила Буцкая.