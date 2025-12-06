news_header_top
Общество 6 декабря 2025 19:38

Депутат Боярский предложил штрафовать рекламодателей за неверный возрастной ценз в афишах

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что ответственность за неверную возрастную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий должны нести рекламодатели и организаторы, а не средства массовой информации. Об этом он сообщил в своем канале в МAX.

Он отметил, что редакции газет, телеканалов, радио и интернет-изданий порой получают штрафы за некорректный возрастной ценз, предоставленный рекламодателем. По мнению Боярского, такая практика «несправедлива и нелогична, особенно для региональных изданий с небольшими бюджетами».

Депутат сообщил, что планирует инициировать изменения в законодательство, чтобы закрепить правило: ответственность за неверный возрастной ценз должен нести тот, кто предоставил информацию – рекламодатель или организатор мероприятия.

«Редакция же, распространяющая материал по договору, не должна за это отвечать», – подчеркнул Боярский.

