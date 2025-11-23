news_header_top
Общество 23 ноября 2025 11:14

Депутат Боярский предложил маркировать контент, созданный людьми, а не ИИ

Маркироваться должен контент, созданный людьми, а не искусственным интеллектом, так как объем материалов, генерируемых ИИ, в ближайшие годы будет значительно превышать количество контента, произведенного человеком. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что современные нейросети уже способны самостоятельно создавать аккаунты в социальных сетях, наполнять их публикациями и даже взаимодействовать друг с другом. По оценке Боярского, в цифровом пространстве может вскоре возникнуть иллюзия общения, когда значительная часть собеседников окажется нейросетями.

В качестве возможного способа маркировки человеческого контента парламентарий предложил внедрение специальных встроенных меток – например, водяных знаков, которые можно интегрировать в материалы, созданные человеком, чтобы защитить их от подмены или искажения.

