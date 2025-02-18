Депутат Богуславский вручил бойцам из Татарстана легковые автомобили

Депутат Госдумы РФ, учредитель благотворительного фонда «Нэфис» Ирек Богуславский вручил 10 автомобилей участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Владельцами новых автомобилей стали бойцы из Татарстана, которые в результате тяжелых боевых ранений получили инвалидность I и II групп. Они проживают в различных городах республики, включая Казань, Набережные Челны, Бугульму и другие.

«Сегодня мы от имени фонда „Нэфис» дарим вам эти автомобили. Надеемся, что они помогут вам быть мобильными и всегда оставаться в строю. Хочу поблагодарить в вашем лице всех участников специальной военной операции – за стойкость, отвагу, патриотизм, каждодневный подвиг! Желаю вам успешной адаптации в мирной жизни, новых достижений и благополучия, большого человеческого счастья», – обратился депутат к ветеранам СВО.

Благотворительная акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, стала частью системной работы, инициированной Иреком Богуславским. Она направлена на поддержку фронта, новых регионов и семей участников СВО.

Для участников и ветеранов спецоперации были приобретены автомобили «Лада Гранта».

«Поеду на автомобиле домой. Для меня это очень неожиданный и приятный подарок. Такая помощь очень важна для нас», – поделился впечатлениями ветеран СВО Денис Баранов.

Отмечается, что с начала спецоперации фонд «Нэфис», возглавляемый Иреком Богуславским, направил 35 фур гуманитарной помощи во вновь присоединенные регионы России.