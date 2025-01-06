Депутат Бессараб заявила о невозможности вернуть прежний пенсионный возраст

Возвращение к возрасту выхода на пенсию, существовавшему в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно, в ближайшие годы для этого нет объективных предпосылок. Об этом заявила член Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает ТАСС.

«Пока такой откат не представляется возможным», — подчеркнула парламентарий, комментируя соответствующее предложение депутата Московской областной Думы и главы Союза пенсионеров Подмосковья Анатолия Никитина.

Бессараб упомянула, что к данному моменту еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, по которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию. Она уверена, что внести изменения в сбалансированный с федеральным бюджетом бюджет Социального фонда не получится.

Кроме того, депутат Госдумы сказала, что более поздний выход на пенсию вызван объективными причинами — увеличением продолжительности человеческой жизни. «<...> объективно от всех стран мира это потребовало непопулярных политических решений об увеличении пенсионного возраста», — уточнила она.