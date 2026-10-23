Депутат Бессараб рассказала, кто получит январскую пенсию в декабре

Пенсионеры, которые обычно получают пенсию в первые дни месяца, получат выплату за январь уже в декабре – не позднее 30-го числа. Об этом РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, согласно производственному календарю на 2027 год, дни с 1 по 10 января являются выходными и праздничными. Следовательно, всем россиянам, кто привык получать в эти числа зарплату, пособие или пенсию, выплата будет произведена не позднее 30 декабря – последнего рабочего дня текущего года.

Бессараб отметила, что в соответствии с действующим законодательством, если день выплаты заработной платы, пенсии или пособия выпадает на выходные и праздничные дни, выплата переносится на последний рабочий день, предшествующий такому дню.