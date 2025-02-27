news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 февраля 2025 11:32

Депутат Бессараб разъяснила порядок выплат ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы автоматически, без заявлений и предоставления каких-либо данных в СМС-сообщениях и звонках, сообщила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб РИА Новости.

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей в апреле-мае получат ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы погибших в период войны с Финляндией и Японией военнослужащих.

Бессараб предостерегла ветеранов от мошенников, подчеркнув, что для получения выплаты не требуется сообщать никаких кодов или личной информации. В случае подобных запросов следует немедленно прекратить общение.

#80-летие Победы #ветераны #выплаты ветеранам
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

Повара для президентов и пирожок для Путина: как татарская кухня прославилась на весь мир

26 февраля 2025
Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

26 февраля 2025