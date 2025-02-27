Депутат Бессараб разъяснила порядок выплат ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы автоматически, без заявлений и предоставления каких-либо данных в СМС-сообщениях и звонках, сообщила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб РИА Новости.

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей в апреле-мае получат ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы погибших в период войны с Финляндией и Японией военнослужащих.

Бессараб предостерегла ветеранов от мошенников, подчеркнув, что для получения выплаты не требуется сообщать никаких кодов или личной информации. В случае подобных запросов следует немедленно прекратить общение.