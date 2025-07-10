Депутат Бессараб раскритиковала идею взимать налог с бездетных россиян

Фото: сайт фракции ЕР в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что налог на бездетность не решит демографические проблемы России. Своим мнением она поделилась с журналистом «Татар-информа».

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что было бы неплохо брать особый налог с граждан, не имеющих детей.

«Этот налог можно назвать как угодно, но у нас уже в советском прошлом была история с налогом на бездетность. И платили его все подряд: и те, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей, а это очень катастрофичная история, когда человек хочет детей, но не может их иметь. Платили его и те, кто был одинок по каким-то не зависящим от них обстоятельствам, а в советское время было достаточно сложно решиться на рождение ребенка, если ты одинок. Но все эти люди платили налог на бездетность», – напомнила собеседник агентства.

Она добавила, что демографическая яма, которая произошла в стране в 90-е годы, наглядно показала, что такой налог не решит проблемы с рождаемостью. По ее мнению, исправить ситуацию с демографией поможет только господдержка.

«Сегодня по поручению Президента РФ осуществляется поддержка семей, и это не только социальные льготы и гарантии, но и возрождение традиционных семейных ценностей, пропаганда, в хорошем смысле этого слова, уважения к семье с детьми и в целом семейного образа жизни. Вот это действительно может помочь в решении демографических проблем», – считает парламентарий.

При этом она отметила, что даже в этой ситуации множество граждан остаются одинокими и бездетными.

«Я не думаю, что нужно их наказывать за одиночество и бездетность. Нужно поддерживать тех, у кого уже есть дети, или тех, кто только собирается рожать, а особенно поддержать надо людей, которые хотят детей, но не могут решиться в силу каких-то обстоятельств», – сказала Бессараб.