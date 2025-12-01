Депутат Бессараб объяснила, что изменилось при получении Единого пособия в 2026 году

Правительство России приняло постановление, по которому меняются правила назначения Единого пособия. С 1 января 2026 года каждый трудоспособный член семьи должен зарабатывать не меньше восьми МРОТ за год. Об этом сообщила «Татар-информу» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Требования по минимальному доходу увеличились. Теперь, если у родителя нет объективных причин для отсутствия занятости, минимальный доход должен быть не ниже восьми МРОТ за 12 месяцев. Сумма в месяц составит чуть выше 18 тыс. рублей», – пояснила Бессараб. До вступления в силу изменений трудоспособный член семьи должен зарабатывать не меньше четырех МРОТ за год.

Кроме того, государство вывело из-под расчета критериев нуждаемости корпоративные выплаты для семей с детьми. Также принято решение о том, что выплаты от работодателя в сумме до 1 млн рублей не облагаются НДФЛ.

При назначении единого пособия в доходе семьи дополнительно не будет учитываться ежемесячная выплата гражданам, местом жительства которых на 6 августа 2024 года являлась Курская область, в связи с утратой ими имущества первой необходимости.

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин действует в России с 2023 года. Оно объединило сразу несколько мер социальной поддержки и упростило предоставление документов.