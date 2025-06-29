Депутат Бессараб напомнила о перерасчете пособий на детей с июля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С июля в России могут вырасти выплаты у части получателей пособий на детей. Об этом напомнила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, сообщает Lenta.ru.

Повышение коснется тех, у кого срок выплаты единого пособия на ребенка закончился в июне. «Для них, если сохраняется нуждаемость, будут произведены перерасчеты на основании того повышения, которое произошло с 1 января 2025 года», – отметила парламентарий.

Фото: © «Татар-информ»

«Повысился прожиточный минимум на ребенка, соответственно, на новый срок будет рассчитано новое пособие», – пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Кроме того, может измениться и само пособие, потому что оно равняется 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости семьи, уточнила депутат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Отделение Соцфонда по РТ за прошлый год перечислило более 25 млрд рублей пособия на детей.