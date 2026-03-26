Депутат Беспалов заявил о важности ранней профориентации инженеров

Успешное развитие страны напрямую зависит от подготовки кадров для предприятий, обеспечивающих население товарами и технологиями, заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК, представитель фракции «Единая Россия» Владимир Беспалов, подводя итоги третьего окружного отчетно-программного форума «Есть результат!», который прошел 25 марта на Нижегородской ярмарке. Его слова приводит «Время Н».

Беспалов принял участие в круглом столе «Инженеры будущего: кадры для технологического суверенитета». По его словам, обсуждение показало важность профориентации с раннего возраста.

Он отметил, что участники поднимали вопрос о создании специализированных ясельных групп с инженерным уклоном, а также сошлись во мнении, что без раннего вовлечения детей в инженерную деятельность невозможно подготовить квалифицированных специалистов.

Беспалов добавил, что депутаты должны сосредоточиться на повышении квалификации школьников и студентов – не только в профессиональном плане, но и в формировании гражданской позиции. Он также отметил, что на круглом столе удалось изучить опыт других регионов в подготовке кадров и реализации образовательных программ, направленных на преодоление дефицита специалистов на предприятиях.

Говоря о самом форуме, Беспалов подчеркнул, что эта площадка традиционно служит для обмена мнениями и обсуждения результатов работы депутатов в рамках народной программы.

По его оценке, текущая деятельность партии напрямую связана с ее реализацией, а сейчас формируется новая программа, которая будет включать меры по развитию страны и созданию условий для самореализации граждан. Он добавил, что эти решения во многом определят направление развития России в ближайшие пять лет.