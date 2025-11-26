Депутат Башанкаев: российская военная медицина подняла выживаемость раненых до 96%

В российской военной медицине зафиксирован рост показателей выживаемости среди госпитализированных с ранениями участников СВО. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева («Единая Россия»), сегодня этот показатель составляет около 96%, передает ТАСС.

Депутат отметил, что ключевым фактором является своевременная эвакуация пострадавших. По его словам, в годы Великой Отечественной войны уровень выживаемости составлял около 70–80%.

Башанкаев также подчеркнул, что российские специалисты в области тактической медицины ранее ориентировались на натовскую систему, однако опыт СВО показал необходимость корректировки подходов. По его словам, наработки российских медиков теперь вызывают интерес у зарубежных коллег.