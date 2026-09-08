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Общество 8 сентября 2026 09:24

Депутат Антропенко выступил за бесплатные автошколы для многодетных матерей

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Обучение в автошколах для многодетных матерей следует сделать бесплатным. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, многодетным матерям автомобиль особенно необходим, поскольку им часто приходится отвозить детей на кружки, секции и другие занятия.

Антропенко отметил, что многодетные матери сталкиваются со сложной ежедневной логистикой и необходимостью успевать сразу в несколько мест. По его мнению, государство должно поддержать таких женщин, предоставив им возможность бесплатно обучаться в автошколах.

Сейчас многодетные семьи в России могут рассчитывать на федеральные и региональные меры поддержки. Как правило, среди них бесплатная парковка, снижение транспортного налога, компенсация расходов на проезд в общественном транспорте, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное питание для школьников и ряд других льгот.

Подобные инициативы соответствуют целям национального проекта «Семья».
#автошколы #многодетные мамы #поддержка многодетных семей
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