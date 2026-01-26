Депутат Антропенко призвал сократить рабочий день многодетным матерям на час

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил Министерству труда РФ рассмотреть возможность сокращения рабочего дня на один час для многодетных матерей, а также ввести меры поощрения для работодателей, которые принимают их на работу. Он отметил, что такие меры помогут женщинам совмещать материнство и профессиональную деятельность, передает ТАСС.

По словам парламентария, женщинам с несовершеннолетними детьми нередко трудно устроиться на работу, поскольку работодатели предпочитают сотрудников без семейных обязательств, которые не берут больничные по уходу за детьми и не сталкиваются с другими бытовыми ограничениями.

Антропенко указал, что с рождением ребенка женщины часто теряют позиции в карьере, а после нескольких декретных отпусков им особенно сложно вернуться к работе. При этом, по его словам, существующие гарантии носят формальный характер: хотя женщину нельзя уволить до достижения ребенком трехлетнего возраста, после выхода на работу нет уверенности, что она сохранит должность.

В связи с этим депутат предложил Минтруду найти возможность сократить рабочий день для многодетных матерей и разработать систему поддержки организаций, в которых работают родители с несколькими детьми.

Как считает Антропенко, такие меры снизят опасения работодателей при приеме на работу женщин, воспитывающих троих и более детей.

Депутат также подчеркнул, что поддержка матерей должна быть системной и обеспечиваться на государственном уровне, чтобы молодые и многодетные женщины чувствовали поддержку со стороны государства и общества и могли совмещать работу с воспитанием детей.