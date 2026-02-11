Депутат Антропенко предложил не оценивать школьников за домашнюю работу

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Игорь Антропенко выступил с предложением пересмотреть подход к оцениванию знаний школьников. По его мнению, ставить оценки следует только за работу на уроках, а также за контрольные и самостоятельные работы, выполненные в классе. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий считает, что домашние задания стоило бы использовать исключительно для закрепления изученного материала и подготовки к занятиям, освободив учителей от обязанности их проверки. Это позволит снизить нагрузку как на педагогов, так и на родителей, которые часто помогают детям с уроками.

Вопрос о целесообразности домашних заданий неоднократно поднимался в последнее время, в том числе председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Антропенко обратил внимание на то, что современные дети живут в эпоху информационной перегрузки и справиться с большим объемом данных им сложно.

Он также выразил сомнение в объективности оценок за домашнюю работу, поскольку зачастую задания выполняют родители или репетиторы, а не сам ученик. По его словам, такая система фактически оценивает не знания ребенка, а занятость и возможности его семьи.

Напомним, в августе 2025 года Вячеслав Володин инициировал обсуждение возможной отмены домашних заданий, указав на перегрузку школьников и формализацию выполнения работ с помощью искусственного интеллекта и готовых ответов из интернета.