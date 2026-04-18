Депутат Антропенко предложил менять паспорт в 60 лет из-за изменения внешности

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») в беседе с РИА Новости предложил ввести замену паспорта в 60 лет, поскольку средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности.

Антропенко отметил, что средняя продолжительность жизни в стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим он предложил ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Парламентарий добавил, что загранпаспорт меняется каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено.

Депутат отметил, что особенно актуально это будет при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира. Он также добавил, что президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия стремится к увеличению продолжительности жизни до 80 лет.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, российский паспорт подлежит обязательной замене при достижении 20 и 45 лет.