Депутат Аносов: Крымская весна стала отправной точкой новой истории России

Крымская весна 2014 года стала началом новой истории России, и этот праздник нельзя забывать или отодвигать на второй план. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил депутат Госсовета Крыма, директор Ассоциации ветеранов СВО Виктор Аносов.

«Это наш государственный праздник. Нельзя забывать и ставить его на второй план», – подчеркнул он.

По мнению депутата, все происходящие сейчас в России значимые события неразрывно связаны с теми переменами, которые начались именно весной 2014 года.

Аносов также отметил позитивные изменения в регионе за прошедшие годы, включая развитие инфраструктуры и социальную поддержку населения.