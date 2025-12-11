Депутат Аксаков спрогнозировал падение ключевой ставки до 15% в конце года

У Банка России есть все основания для снижения ключевой ставки до 15% к концу декабря 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подчеркнув, что инфляционные процессы в стране продолжают замедляться.

По словам депутата, он предсказывал 15% к концу этого года, поскольку последние данные свидетельствуют о снижении еженедельной инфляции.

Парламентарий отметил, что повышение НДС оказало влияние на инфляцию, однако тенденция к ее ослаблению сохраняется. «Инфляция продолжает снижаться. Соответственно, у ЦБ, с моей точки зрения, есть все возможности для того, чтобы снижать ключевую ставку до 15% в этом году», – заявил он в беседе с «Абзацем».

Аксаков обратил внимание и на риторику регулятора, которая стала более осторожной после решения о повышении НДС. Тем не менее «реальные наблюдения за динамикой показывают, что есть возможности для снижения ключевой ставки», добавил депутат.

Он также выразил уверенность, что снижение ставки продолжится, допустив, что к концу 2026 года она может опуститься до 9%.