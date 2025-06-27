Депутат Аксаков: Ипотека для участников СВО может стать доступна в 2026 году

Программа ипотечной поддержки для участников специальной военной операции может стартовать уже в следующем году. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«Есть поручение президента, ... чтобы проработали вопрос по ипотечной поддержке ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет», — сказал он.

По словам Аксакова, для реализации инициативы необходимо предусмотреть в бюджете средства на субсидирование процентных ставок.

«Поскольку бюджетный процесс связан все-таки с календарным годом, точно в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Ну и вполне возможно, что со следующего года такое направление все-таки будет запущено», — добавил депутат.

Он также уточнил, что программа, скорее всего, не будет распространяться на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. «Нам все-таки важно, чтобы было рассредоточено население по всей стране, а не только центральные города», — подчеркнул Аксаков.

По его словам, ставка по ипотеке для участников СВО пока находится в стадии обсуждения и будет зависеть от финансовых возможностей государства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 июня подготовить предложения по предоставлению льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и семей участников СВО.