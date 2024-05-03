Депутат Айрат Фаррахов рассказал об отце — участнике Великой Отечественной войны

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал «Татар-информу» о своем отце Заки Миншаеховиче Фаррахове, который был участником Великой Отечественной войны.

«Мой папа, Фаррахов Заки Миншаехович, – участник Великой Отечественной войны. Он 1927 года рождения. В 1945 году был призван в ряды вооруженных сил, служил в войсках НКВД и вернулся домой только в 1948 году», – рассказал парламентарий.

Служба отца Айрата Фаррахова была связана с ликвидацией бандформирований на Украине.

«Никогда ничего не рассказывал. Знаю, что только был в отпуске, связанном с его героическим поступком где-то в 1946 году», – вспоминает Фаррахов.

Он рассказал, что когда в 1948 году отец вернулся из войск НКВД из Западной Украины, то говорил своей супруге Розе Тагировне Фарраховой, маме Айрата Фаррахова: «Ничего там не ликвидировано. И украинцы-бендеровцы в лесах очень сильны. Портребуется серьезное усилие, чтобы это завершить».



В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.