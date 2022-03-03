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Здоровье
3 марта 2022  15:09
Алина Файзрахманова

Департамент питания: в Казани работают 113 школьных ресторанов

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За время масштабной реконструкции школьных пищеблоков, которая проводится в Казани с 2019 года, в столице республики появилось 113 школьных ресторанов. Об этом во время прямого эфира рассказала гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Да, мы их называем "школьными ресторанами", потому что это не только чисто, но это еще и красиво. Это и диванчики, и барные стойки, и кашпо с цветами, полочки – все это не блажь или какие-то капризы. Ведь для ребенка очень важна та атмосфера, в которой он находится. И те 20 минут, когда он не торопится, когда он спокоен и не нервничает, и красивая атмосфера столовой – все это благоприятствует эмоциональному положительному восприятию процесса приема пищи», – отметила Мухамедшина.

По словам спикера, современные школьники зачастую не любят привычную еду в школьных столовых – каши, овощи, рыбу или котлеты. Мухамедшина отметила, что все усилия: улучшение качества и вкуса блюд, поддержание правильного температурного режима пищи, а также обустройство самого помещения столовых – направлены на то, чтобы привить детям любовь к правильному питанию. 

#департамент продовольствия и социального питания казани #Школьное питание #правильное питание
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