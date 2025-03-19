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Общество 19 марта 2025 14:26

Департамент питания объяснил отсутствие свежих овощей в меню казанских школьников

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Департамент питания объяснил отсутствие свежих овощей в меню казанских школьников
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Согласно санитарным правилам, с 1 марта запрещено включать овощи урожая прошлого года в меню школьников и дошкольников. Об этом в рамках прямого эфира рассказала директор департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Поэтому сейчас мы, скажем так, ограничены. С 1 апреля мы уже начнем давать [свежие овощи], по некоторым овощам уже будет новый урожай – это в том числе огурцы, помидоры. Сейчас же мы можем овощи давать только после термической обработки», – уточнила Мухамедшина.

Она также призвала родителей участвовать в программе контроля за питанием, чтобы лично убедиться в качестве еды в школах города.

#школьное меню
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