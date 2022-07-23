Дентальный цифровой прибор появился в стоматологическом отделении Бугульминской ЦРБ

В стоматологическом отделении Бугульминской центральной районной больницы появился новый дорогостоящий прибор — дентальный цифровой рентгеновский аппарат с функцией компьютерного томографа. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Благодаря инновационному оборудованию установить диагноз, составить план и назначить лечение врачам будет гораздо проще. Современный прибор позволяет увидеть структуру проблемного места в трехмерной проекции под разными углами в отличие от классического рентгена.

Всего за одно сканирование гаджет может воспроизвести объемную реконструкцию челюстно-лицевой области пациента и составить от 600 до 1,2 тыс. проекций зоны исследования. На сегодняшний день это самый точный метод исследований.

Если раньше на осмотр пациента, рентген, проявку пленки и заполнение необходимых формуляров врач тратил до получаса, то сейчас процедура займет 3-5 минут.

Исследования на аппарате включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.