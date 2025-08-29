Григорий Денисенко в «Ак Барсе»: плохая сделка Валиуллина или тонкий расчет

Накануне «Ак Барс» и агентство, представляющее Григория Денисенко намекнули, что форвард пополнит состав казанцев. На фоне трудных переговоров сначала с «Локомотивом» а потом и с игроком об условиях контракта возникает вопрос - а стоила ли овчинка выделки. На какие условия пошел Валиуллин и почему переговоры затянулись - в материале «ТИ-Спорта».





Самый сложный трансфер лета

Эпопея с возвращением Григория Денисенко в КХЛ растянулась почти на три месяца, и с каждой новой главой сюжет закручивался всё интереснее. А накануне история зафиналилась – сначала агентство Winners косвенно подтвердило, что хоккеист отправляется в Казань, а вскоре и «Ак Барс» объявил о полученных правах на хоккеиста. Однако вопросов к этой сделке по-прежнему хватает.

Информация, что практически завершенный трансфер может сорваться уже после того, как казанцы выложили за права на нападающего солидные 45 миллионов и права на молодое дарование Андрея Пустового вызвала неоднозначные эмоции.

С одной стороны, если бы хоккеист сорвался, то никак иначе кроме как провал Марата Валиуллина это рассматривать было бы нельзя. Выстраивать защиту на сетованиях, какими коварными оказались хоккеист и его агент Юрий Николаев стало бы плохим решением. Хотя бы потому что ранее ни один из генеральных менеджеров в Континентальной лиге в такую историю не попадал. Потратить почти всё лето на сложные переговоры с «Локомотивом», отдать свое молодое дарование и кругленькую сумму, а в итоге проводить хоккеиста в Швейцарию – звучит как провал, который Марату Валиуллину уже точно не простили бы.

И ладно бы если эта ситуация была первой на фоне удачной работы генерального менеджера «Ак Барса». Нет, эпопея с Денисенко стала лишь продолжением провального трансфертного лета «Ак Барса», во время которого целый ряд мастеровитых хоккеистов по разным причинам отправились в другие команды. Накопительный эффект никто не отменял, и в какой-то моменту у высшего руководства главного спонсора клуба и республики могло закончиться терпение.

Почему переговоры проходили так сложно, и кто в этом виноват?

Однако, есть разные версии событий, предшествовавших наступлению «кризиса отношений» Денисенко и «Ак Барса».

За основную версию сейчас принято брать, что хоккеист и его агент решили поменять условия соглашения уже постфактум, когда «Ак Барс» предпринял неимоверные усилия, чтобы заполучить права на игрока. Деваться в такой ситуации загнанному в угол Марату Валиуллину просто некуда. На носу конец лета, а через неделю – старт официального сезона КХЛ. Заходить в сезон на фоне отсутствия подписаний серьезных нападающих генеральный менеджер просто не мог. Так что Валиуллин подходил к завершающей стадии сделки в очень слабой позиции.

Еще до того, как агентство Winners намекнуло, что стороны договорились, хоккеист подтверждал нашему изданию, что вскоре окажется в Казани. Это логически укладывается в теорию, что с самого начала вариант с отъездом хоккеиста в Швейцарию был лишь частью агентской игры по давлению на «Ак Барс» и его ослабевшего генменеджера.

С другой стороны, есть версия будто «Ак Барс» изначально предлагал одни условия хоккеисту, однако пока шли переговоры, в ход событий вмешался вариант с подписанием Ильи Карпухина, на зарплату которого тоже необходимо потратить немалую сумму. Так что якобы в «Ак Барсе» решили изменить изначальное предложение, которое сильно разочаровало хоккеиста и его агента.

Плюс Николаев и Денисенко могли остаться недовольны тем, как «Ак Барс» долго торговался с «Локомотивом» за права на него. Якобы такое неуверенное поведение казанского клуба заставило задуматься над тем, нужно ли соглашаться на условия Казани, и это стало поводом пересмотреть требования в сторону повышения. Вторая версия звучит как сюжет из плохого любовного романа про персонажей с избегающим типом привязанности, подсознательно ищущих возможность отказаться от отношений. Но полностью отметать её не будем.

...и полцарства в придачу. На что в итоге согласился Валиуллин?

Теперь встаёт вопрос, удалось ли стороне хоккеиста продавить свои условия? По последней информации Денисенко будет получать в «Ак Барсе» 55 миллионов рублей за сезон. А учитывая прописанные бонусы, эта сумма может добирать и до 80 миллионов рублей.

Если суммировать все издержки «Ак Барса» за двухлетний контракт хоккеиста, то получится 155 миллионов (без учета бонусов) и потерю 16-летнего таланта Андрея Пустового. Таким образом, Денисенко автоматически встает на один уровень по зарплатам с Альбертом Яруллиным и Тимуром Биляловым, получающими аналогичную сумму. Больше него в «Ак Барсе» зарабатывают только Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов (по 95 миллионов рублей) и Кирилл Семенов (75 миллионов).

Очевидно, что для форварда в его нынешней форме это «ту мач». В Национальной хоккейной лиге он закрепиться так и не сумел. Почти пять сезонов Григорий провел в Северной Америке, сыграв лишь 28 игр в НХЛ, не забросив ни одной шайбы. Даже на уровне в АХЛ форвард выступал не сказать, чтобы на выдающемся уровне. У него один удачный сезон 2023/2024, когда набрал 56 очков, 20 из которых – заброшенные шайбы. В прошлом сезоне, например, провел 54 матча и набрал 31 (16+15) очко. На это заслуги форварда заканчиваются.

Оценивать трансфер прямо сейчас сложно, но очевидно, что золотые горы и полцарства в придачу, которые «Ак Барс» выложил хоккеисту, стали следствием очень слабого трансферного лета в исполнении генменеджера «Ак Барса». Эффект снежного кома, накопившегося из летних неудач Валиуллина вынудил пойти на жертвы. Этим трансфером генеральный менеджер поставил на кон многое. Теперь остается рассчитывать, что хоккеист все же проявит себя и докажет, что все усилия и траты были не напрасными. Нас ждёт очень интересная осенняя часть сезона, ведь к фигуре новичка будут приковано все внимание.