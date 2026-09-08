Денисенко прокомментировал победу над «Адмиралом» и объяснил свою новую роль

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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко подвел итоги матча с «Адмиралом» (2:0) в эфире клубной пресс-службы. Он отметил, что игра получилась вязкой и плотной, а победа стала результатом превосходства в деталях.

«Сегодня была вязкая игра, все три периода были плотными. Мы были лучше в деталях, поэтому победили», — приводит слова форварда корреспондент «ТИ-Спорта».

Он также подчеркнул важность старта сезона с побед, поскольку это создает положительную динамику на льду и в раздевалке.

Отвечая на вопрос о своих личных ожиданиях от сезона, Денисенко отметил, что старается просто делать свою работу, не вешая на себя ярлыков. «Я стараюсь делать свою работу. Сам анализирую, в каких моментах могу добавить. Не вешаю на себя никаких ярлыков, просто делаю свою работу», — сказал он.

Нападающий также прокомментировал свой гол, который он забросил с левого фланга, несмотря на то, что играл на позиции правого нападающего. «Наигрываюсь справа, так получилось, что решил поменять позицию, бросил», — объяснил он.

Относительно изменений в игре в большинстве Денисенко отметил, что с приходом нового тренерского штаба изменилась работа с шайбой и раскаты.

«У каждого специалиста свои требования. Изменилось движение шайбы, раскаты», — добавил он.

Коснувшись новичка команды Кевина Хейса, который прибыл в Казань накануне, Денисенко сказал, что успел пообщаться с ним и спросить о перелёте и самочувствии.

«Думаю, ему понадобится время на адаптацию. Долгий перелёт. Надо будет немного понять, что и как. Думаю, через пару недель всё будет нормально», — поделился мнением форвард. Матч с «Адмиралом» стал для «Ак Барса» вторым в сезоне и завершился сухой победой.