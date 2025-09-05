Денисенко по стопам Свечникова, Журавлев за бесценок, шанс Галиева.Трансферный гид КХЛ

Минувшая неделя в КХЛ ознаменовалась целой серией трансферов хоккеистов, которые так или иначе связаны с «Ак Барсом». Защитники Юдин и Журавлев нашли новые команды и будут цепляться за последний шанс. Также как и Галиев в Минске. А Григорию Денисенко только предстоит доказывать свою состоятельность в Казани. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

«Гениальный» обмен Журавлева в исполнении Валиуллина

Трансфер Даниила Журавлева из «Ак Барса» напрашивался уже больше года. Так что переход защитника в «Торпедо» стал логичной кульминацией долгой истории, если даже не «перебродил». Во-первых, защитник серьезно сдал и не выдерживал конкуренцию в казанском топ-клубе. Претензии к его недостатку веса и неспособности вести борьбу появились не в прошлом сезоне. Во-вторых, «Ак Барсу» срочно нужно было расчищать место под потолком зарплат, чтобы заявить новичков Григория Денисенко и Илью Карпухина. Пазлы сложились хорошо.

Другой вопрос, насколько выгодно удалось провернуть эту сделку Марату Валиуллину. Известно, что в начале лета генменеджер «Барсов» переподписал с защитником контракт на повышенных условиях.

Версии о стоимости трансфера для «Торпедо» разнится в зависимости от стороны рассказывающего. Например, генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции рассказал, что с самого начала у него был какой-то план, и он его придерживался. Якобы, он всё заранее просчитал, чтобы казанский клуб получил максимальную прибыль.

«Сейчас, вот полчаса назад, мы обменяли Журавлева в «Торпедо», Нижний Новгород. Он становился свободным агентом. У нас была информация, что один из клубов в нашем дивизионе хочет сделать оффершит. Соответственно, мы сделали 130-150% надбавки к тому контракту, который у него был, и подписали на этих условиях. И когда подписываешь, в регламенте есть вещи, что формула идет по двойному тарифу. Мы эти вещи просчитали», – объяснял свой гениальный ход Марат Валиуллин.

Однако, по другой информации, в том числе «Спорт-Экспресса», сумма для «Торпедо» оказалась символической – нижегородцы заплатили за защитника 1000 рублей. Таким образом, «Ак Барс» с гроссмейстерским планированием Марата Валиуллина оказался только в минусе, переплатив зарплату хоккеисту по новому контракту за эти три месяца.

Что касается самого Даниила Журавлёва, то для защитника это час X. Где как не в родных стенах реанимировать свою карьеру? Там, где ты свой и тебя поддерживают трибуны новенькой арены? Если ему не удастся компенсироваться за провальный прошлый сезон, то дальнейшее понижение неизбежно.

При этом, переход Журавлева может означать, что «Торпедо» вскоре расстанется с кем-то из действующих защитников.

Григоренко в «Ак Барсе». Долго бодался за зарплату и не впечатлил за океаном. Новый Свечников?

Завершилась, наконец, и эпопея вокруг Григория Денисенко и его перехода в «Ак Барс». Копий сломано за минувшее лето было достаточно. Сначала казанцы больше месяца «бодались» с «Локомотивом» за права на нападающего. В итоге Марату Валиуллину пришлось отдать за хоккеиста 45 миллионов и 16-летнее дарование Андрея Пустового.

Однако на этом эпопея не закончилась – теперь уже хоккеист и его агент решили выкручивать руки генменеджеру «Ак Барса» и стали навязывать свои условия контракта. По итогу все-таки договорились, говорят даже что по выгодной схеме в 35 миллионов, плюс бонус в 40 миллионов, если Денисенко войдет в тройку лучших бомбардиров. По другой информации, хоккеист получит 50 миллионов по годичному контракту.

Другой вопрос, насколько игрок вообще стоил таких усилий и нервотрепки?

Последний свой удачный сезона на уровне АХЛ Григорий выдал еще два сезона назад. В НХЛ он и вовсе провел считанные матчи, ничем не отметившись. Пока что все выглядит так, что в выигрыше оказался сам игрок и агентство Winners.

Фото: ak-bars.ru

Некогда 25-летний форвард считался одним из самых талантливых игроков мира 2000 года рождения, был в первом раунде драфта НХЛ под общим 15-м номером «Флоридой». Однако за океаном быстро зачах. Высокий посев игроку никак не помог в НХЛ, и если он не возьмется за голову в Казани, то точно может забыть о возвращении за океан.

Его уже сравнивают с Евгением Свечниковым, который возвращался в Казань после незадавшейся карьеры в НХЛ переждать и перезагрузиться, чтобы вернуться за океан сильнее. Он тоже выбивал себе у «Ак Барса» высокую зарплату на правах «звезды» вернувшейся из НХЛ. Однако, все обернулось иначе – форвард оказался не готов играть даже на уровне «Ак Барса». Теперь его карьера идет по наклонной. После Казани он не закрепился и в Нижнем, а теперь будет вынужден бороться за выход в плей-офф в «Амуре».

Как бы не вышла подобная история и с Григорием. Больно уж игрок погружен в финансовые вопросы, полностью забыв о спортивных.

При этом надо отметить, что в случае повторения истории Свечникова в случае с Григоренко, Марату Валиуллину точно придется подыскивать себе новую работу. Еще одного провала с огромными трансферами функционеру уже никто не простит.

Квартальнов дарит Галиеву последний шанс

Еще один бывший «барс» тоже получает свой последний шанс закрепиться на уровне КХЛ. Станислава Галиева забирает к себе в Минск его бывший наставник по «Ак Барсу» Дмитрий Квартальнов. Пусть Галиев проводил у него и не самый лучший свой отрезок в казанской карьере, но тем не менее, Квартальнов прекрасно знает сильные стороны хоккеиста и как его использовать.

Другое дело, что эти самые сильные стороны Галиев в последние годы подрастерял. Его мощный прицельный бросок из левого круга вбрасывания размылся еще в его последнем сезоне (2023/2024) за «Ак Барс». В «Авангарде» Станислав забросил в дебютном матче, а потом растворился.

В 33 матчах первой половины регулярного чемпионата в Омске Галиев набрал всего лишь 7 (2+5) очков при показателе полезности «-4». А уже в декабре ему указали на дверь – Ги Буше он был не нужен.

Дать еще один шанс вызвались в ЦСКА, которым не хватало креативного крайнего нападающего, а на небольшой контракт «армейцы» практически ничем не рисковали. Но и тут все было плохо – 21 матч и всего лишь 6 (4+2) очков при показателе полезности «-5».

Фото: hcdinamo.by

Однако громкое имя и статус обладателя Кубка Гагарина продолжает служить Галиеву добрую службу – его по-прежнему «по старой памяти» зовут в хорошие команды в надежде, что Галиев пробудится от своего литургического сна, в котором пребывает еще со времен Зинэтулы Билялетдинова сезона 2022/2023.

По большому счету, контракт от минчан – уже большой аванс для Станислава Галиева. Ведь изначально «Динамо» предложило летом нападающему только просмотровый контракт. Но, благодаря протекции Дмитрия Квартальнова, форвард все же получил в конечном итоге полноценное соглашение с белорусской командой.

Однако очевидно, что и в столице Беларуси динамовский воспитанник провалится, то можно подумывать и о завершении карьеры.

Юдин в «Автомобилисте»: сможет ли выбраться из затяжной депрессии?

Еще один бывший защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин едет в Екатеринбург. Провалив прошлый сезон сначала в «Ак Барсе», а потом и в составе СКА Дмитрий получил-таки еще одну возможность остаться в числе топов КХЛ.

Жизненные потрясения в виде болезни и развода с супругой серьезно подкосили карьеру Дмитрию, и судя по последним результатам – ментально он с ними справиться без потерь так и не сумел. В «Ак Барсе» он утратил место в составе, хотя еще сезон назад был твердым защитником топ-4. При этом в 27 играх при Дмитрии Юдине на льду «барсы» пропускали 17 раз.

В СКА Роман Ротенберг быстро охладел к игроку, которого так долго хотел видеть в своей команде. Сезон в Санкт-Петербурге Юдин заканчивал с удручающими показателями. За 28 игр регулярного чемпионата он отметился 4 (1+3) очками при показателе полезности «-7». В розыгрыше Кубка Гагарина сыграл во всех шести играх с «Динамо», в которых схлопотал печальные «-5» показателя полезности.

Очевидно, что даже если бы в СКА не произошла революция со сменой правления и главного тренера, хоккеист был в Петербурге уже не нужен.

Фото: ak-bars.ru

Юдин приходит в «Автомобилист» вместо Ника Эберта, которого екатеринбуржцы переподписывали только месяц назад на 115 (55+60) миллионов за два сезона. Однако, взвесив свои возможности уральцы решили пойти другим путем. Зарплата Юдина явно скромнее, чем у американца.

Уральцы очевидно мечутся с составом, а братья Заварухины никак не могут определиться, какой они хотят видеть оборонительную линию, что должно настораживать любого новичка команды. Уверенности это не добавляет никому.

В целом у Екатеринбурга собирается добротная команда, способная побороться за лидерство на Востоке с «Авангардом» и «Магнитной». С обороной у «Авто» все в порядке. Никита Трямкин, Кирилл Воробьев, Джесси Блэкер, Максим Осипов и Ярослав Бусыгин… В команде крепкое топ-4, но и оборона в остальных звеньях сохранила качество даже после ухода Дица и возможного ухода Ника Эберта.

У Дмитрия Юдина будет все, чтобы зацепиться за шанс. Отличная новая арена, качественные партнеры и не самая атакующая системы игры Заварухиных, которая позволяет комфортнее чувствовать себя защитникам. «Автомобилисту» будет необходим деф с хорошим броском, способным помочь в большинстве. Время Дмитрию вспомнить и расчехлить свою пушку.