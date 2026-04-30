Денисенко о связке с Фисенко и Яшкиным в «Ак Барсе»: «Нужно было время, чтобы найти химию»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о химической связке с партнерами по звену Михаилом Фисенко и Дмитрием Яшкиным.

«Нас поставили одной тройкой уже в конце сезона, вместе в регулярке сыграли всего 15 игр, так что сыгрывались, действительно, нужно было время, чтобы найти ту самую "химию". Сейчас в плей-офф уже отлично чувствуем друг друга», – сказал Денисенко «Чемпионату».

В регулярном сезоне-2025/26 КХЛ Григорий Денисенко набрал 28 (14+14) очков в 64 матчах. В рамках плей-офф на счету 25-летнего форварда 2 (1+1) очка в 12 играх.

По итогам 1/2-финала розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» ведет в серии с «Металлургом» со счетом 2-1. Ближайший матч между соперниками пройдет в Казани 1 мая. Начало – в 15:00 мск.