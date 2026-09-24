news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 19:13

Денисенко — о победе над «Сибирью»: «Удача любит работящих»

Читайте нас в
Денисенко — о победе над «Сибирью»: «Удача любит работящих»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал волевую победу над «Сибирью» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард отметил, что успех пришел через работу, а также признался, что игра в родном Новосибирске была для него особенной.

— Второй раз за регулярный чемпионат обыграли «Сибирь», забрали игру на характере. Поделитесь эмоциями.

— Все через работу, удача любит работящих. Только через работу приходит успех. Работали, давили, забрасывали шайбу и играли на атаку. В итоге забили, а дальше сложилось так, что победили на буллитах.

— Вы родом из Новосибирска. Играть здесь — это что-то особенное для вас?

— У меня здесь живут родители, сегодня они были на трибунах. Когда забиваешь на глазах у родителей — это особенный момент для меня. Да, я родился в Новосибирске, люблю этот город.

— Успели провести время с родителями?

— Съездил к ним перед игрой, сейчас увижу их после игры.

— Забросили две шайбы — это вас окрыляет?

— Всегда приятно. Когда забиваешь голы, набираешь очки, то тебя это воодушевляет и ты увереннее выходишь на следующие смены. Но главное — это командная победа.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ

24 сентября 2026
В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

В Татарстане до конца сентября сохранится сухая и теплая погода

24 сентября 2026
Новости партнеров