Денисенко — о победе над «Сибирью»: «Удача любит работящих»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал волевую победу над «Сибирью» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард отметил, что успех пришел через работу, а также признался, что игра в родном Новосибирске была для него особенной.

— Второй раз за регулярный чемпионат обыграли «Сибирь», забрали игру на характере. Поделитесь эмоциями.

— Все через работу, удача любит работящих. Только через работу приходит успех. Работали, давили, забрасывали шайбу и играли на атаку. В итоге забили, а дальше сложилось так, что победили на буллитах.

— Вы родом из Новосибирска. Играть здесь — это что-то особенное для вас?

— У меня здесь живут родители, сегодня они были на трибунах. Когда забиваешь на глазах у родителей — это особенный момент для меня. Да, я родился в Новосибирске, люблю этот город.

— Успели провести время с родителями?

— Съездил к ним перед игрой, сейчас увижу их после игры.

— Забросили две шайбы — это вас окрыляет?

— Всегда приятно. Когда забиваешь голы, набираешь очки, то тебя это воодушевляет и ты увереннее выходишь на следующие смены. Но главное — это командная победа.