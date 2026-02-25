Денис Ячменев: «Хоккеисты «Лады» будут биться за новые контракты»

Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев в разговоре с пресс-службой казанского клуба поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с «Ладой».

«Сейчас основная задача – подготовить команду к плей-офф, чем мы и занимаемся. Провели в паузу хорошие тренировки, сегодня готовы показывать хороший хоккей. Основное – нужна концентрация и фокус на протяжении всех 60 минут игры. Это необходимо в плей-офф, поэтому стараемся сосредоточить внимание ребят на таких вещах. Чем опасна «Лада»? У каждой команды свои задачи, ребята в Тольятти стремятся доказать, что достойны находиться в этой лиге, в этой команде. Будут биться за новые контракты», – сказал Ячменев.

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 80 очками.