Денис Пушилин на Татмашфоруме: Донбасс благодарен Татарстану за поддержку

Донбасс ощущает значительную поддержку от Татарстана в непростых условиях спецоперации. Одним из направлений совместной работы двух регионов является развитие промышленного потенциала на благо России, в том числе машиностроения. Об этом на Татарстанском машиностроительном форуме в Казани сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что Донбасс традиционно славился своей промышленностью. Одним из приоритетных направлений региона всегда было машиностроение. Потенциал межрегионального сотрудничества в этой сфере велик, он поможет достичь технологического суверенитета страны.

«Мы благодарны за ту поддержку от Татарстана, которую Донбасс ощущал еще до начала спецоперации и продолжает чувствовать ее сейчас. Это очень важно, будем продолжать трудиться», — обратился к участникам форума Пушилин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что Татарстанский машиностроительный форум проходит в Казани с 7 по 9 декабря. Организаторы ожидают более 3 тыс. участников из 40 регионов России и шести зарубежных стран. Запланированы 14 деловых мероприятий, B2B-встречи и выставка, на которой будет продемонстрирована работа станков в действии, а также впервые представлены новые разработки промышленных предприятий.