Денис Мокеев назначен заместителем руководителя ГУ МЧС России по РТ

Заместителем руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ – главного госинспектора по маломерным судам РТ назначен Денис Мокеев. Ранее он возглавлял Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Денис Мокеев родился в Алтайском крае, затем жил в Бугульме и Казани. Имеет высшее юридическое образование.

Проходил срочную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, награжден медалью «За возвращение Крыма».

‎На службе в ГИМС МЧС России – с 2014 года.