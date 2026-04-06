Общество 6 апреля 2026 11:11

Денис Мокеев назначен заместителем руководителя ГУ МЧС России по РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Заместителем руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ – главного госинспектора по маломерным судам РТ назначен Денис Мокеев. Ранее он возглавлял Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Денис Мокеев родился в Алтайском крае, затем жил в Бугульме и Казани. Имеет высшее юридическое образование.

Проходил срочную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, награжден медалью «За возвращение Крыма».

‎На службе в ГИМС МЧС России – с 2014 года.

#ГУ МЧС по РТ #назначения
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Новости партнеров