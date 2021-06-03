Денис Мантуров заявил о готовности пересесть на Aurus с водородным двигателем

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что возможно приобретет более экологичную версию автомобиля Aurus, работающую на водородном топливе. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал сам руководитель федерального ведомства.

«Когда технологии будут отработаны и совершенны, почему нет», — подчеркнул министр.

По его словам, необходимо пройти ряд тестирований и опробаций новых технологий, а также проанализировать, насколько данная модель будет востребована среди покупателей на рынке премиум-класса.

«Мы сначала должны отработать технологии на аппаратном образце, посчитать и понять, под какие типы автомобилей это лучше адаптируется и какой под это рынок, чтобы посчитать потребительский спрос. Премиальный сегмент это вообще будет вопринимать?» — рассудил Мантуров.

Именно поэтому Минпромторг РФ планирует производить сразу два опытных образца: один — полностью электрический автомобиль и второй — на водородном носителе, пояснил министр.