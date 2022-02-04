Денис Макаров: «Слуцкий мог выгнать меня с тренировки, а Деспота нельзя было штрафовать»

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Макаров поделился опытом выступления за казанский клуб, а также рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

По словам футболиста, во время тренировок он неоднократно чувствовал к себе несправедливое отношение со стороны наставника казанцев. «Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в „Рубине“. У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня — да, штрафовали. Раз пять-шесть. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные», — заявил Макаров в интервью для «Чемпионата».

«Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе — это нормально», — подчеркнул спортсмен.

Кроме того, Денис предположил, что, вероятно, такое отношение было связано с тем, что у Слуцкого была на него какая-то обида. «Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу — отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому — нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра — всё нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы», — пояснил он.

При этом Макаров уточнил, что серьезных конфликтов, в том числе и со Слуцким, в «Рубине» у него никогда не было. «Может, я просто попадал под горячую руку Викторовичу, когда он был злой и срывался. Но дальше штрафов это не распространялось. Уже вечером я спокойно выходил на вторую тренировку», — добавил полузащитник «Динамо».

Денис Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо» летом прошлого года за 7,5 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах. Сейчас Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 млн евро.