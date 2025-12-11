Денис Макаров может покинуть «Динамо» из-за Ролана Гусева

Фото: fcdynamo.ru

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров заявил о намерении покинуть клуб из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым.

Ранее футболист обвинил Гусева в неуважении. В интервью «Известиям» Макаров прямо ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве:

«Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть "Динамо". Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили».

На уточняющий вопрос, возможен ли, что он останется в случае ухода Гусева, футболист ответил: «Конечно. У меня есть футбольный клуб "Динамо" — я ему за всё благодарен. Но я хочу играть в футбол. И я, в принципе, всю жизнь честно играю в футбол», – приводит слова Макарова «Известия».

В текущем сезоне 27-летний Макаров провел за «Динамо» 12 матчей, отметившись тремя забитыми голами и одной голевой передачей.